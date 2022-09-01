В черной майке с крестом: 50-летний Джаред Лето попал под прицел папарацци в Нью-Йорке

Актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето был замечен в Нью-Йорке после тренировки в спортзале Gotham. Одет он был в спортивный лук, в котором сочетал черные трикотажные штаны и майку с белым принтом в виде перевернутого креста.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Дополнили образ кепка со смайлом, кроссовки, солнцезащитные очки и несколько украшений.

Позже в тот же день Лето посетил третий день "Открытого чемпионата США оп теннису", где его заметили на трибунах с другом. Они наблюдали за игрой Серены Уильямс.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Читайте также: