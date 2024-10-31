В черной мини и с цепями на шее: Сальма Хайек сходила на шоу

Актриса появилась перед камерами в черном трикотажном обтягивающем мини-платье, в черных блестящих колготах и в высоких кожаных сапогах на платформе и каблуках. На шее у Сальмы было украшение в виде двух цепей, волосы она распустила и сделала выразительный макияж глаз со стрелками на веках и подчеркнула пухлые губы.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

А на днях Сальма в компании своей подруги и коллеги Пенелопы Крус блистала на светской церемонии WSJ. Magazine Innovators Awards в Нью-Йорке. На дорожке Хайек появилась в красном макси-платье без бретелек, которое идеально подчеркивало ее фигуру, сделала макияж со стрелками на веках, распустила волосы и надела серьги-висюльки с камнями.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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