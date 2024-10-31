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В черной мини и с цепями на шее: Сальма Хайек сходила на шоу

В черной мини и с цепями на шее: Сальма Хайек сходила на шоу

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

58-летняя Сальма Хайек выбрала весьма пикантный аутфит для появления на The Tonight Show на канале NBC.

Актриса появилась перед камерами в черном трикотажном обтягивающем мини-платье, в черных блестящих колготах и в высоких кожаных сапогах на платформе и каблуках. На шее у Сальмы было украшение в виде двух цепей, волосы она распустила и сделала выразительный макияж глаз со стрелками на веках и подчеркнула пухлые губы.

Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / Фото: Getty Images

А на днях Сальма в компании своей подруги и коллеги Пенелопы Крус  блистала на светской церемонии WSJ. Magazine Innovators Awards в Нью-Йорке. На дорожке Хайек появилась в красном макси-платье без бретелек, которое идеально подчеркивало ее фигуру, сделала макияж со стрелками на веках, распустила волосы и надела серьги-висюльки с камнями.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек / © Associated Press
Пенелопа Крус и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

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