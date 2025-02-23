В черной морячке и шоколадной водолазке: Анна Добрыднева на премьере комедийного фильма ужасов

Певица в стильном образе появилась на премьерном показе хоррора, созданного по мотивам произведения Стивена Кинга.

Анна Добрыднева посетила премьерный показ комедийного фильма ужасов "Обезьяна", снятого по культовому рассказу Стивена Кинга в 1980 году.

Певица предстала на ивенте в стильном образе. На ней была водолазка шоколадного оттенка, черные широкие джинсы, украшенные золотыми цветами на поясе, и черная обувь на грубой подошве.

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

Лук Анна дополнила черным морячком и черной сумкой. У звезды были распущены волосы, макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы и французский маникюр. Часы с коричневым ремешком завершили аутфит Добрыдневой.

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

Это жуткая история о двух братьях-близнецах Геле и Билле, которые после смерти отца находят на чердаке старую игрушечную обезьяну. После этого братья становятся свидетелями многих ужасающих смертей. Ребята решают избавиться от странной игрушки, после чего их жизненные пути расходятся. Но ужасные смерти повторяются снова и братья вынуждены примириться, чтобы навсегда избавиться от проклятой игрушки.

Главные роли в фильме исполнили Тео Джеймс (трилогия "Дивергент") и Элайджа Вуд ("Властелин колец").

Фильм "Обезьяна" уже в украинском прокате.

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