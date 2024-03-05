В черной шубе и очках: Ким Кардашьян запечатлели в "мафиозном" луке на улицах Парижа

Благодаря TikTok тренды стали меняться молниеносно, ведь еще не так давно блогеры вайбовали от эстетики Old Money, как ее неожиданно сменила более дерзкая под название Mob Wife, навеянная сериалом двухтысячных "Клан Сопрано". Теперь в моде винтажные огромные шубы, анималистический принт, особенно леопардовый, пышные прически, красные губы и массивные золотые украшения.

Не остались в стороне и телезвезда Ким Кардашьян, ведь стала активной последовательницей тренда. Женщина уже несколько раз появлялась на публике в подобных луках, а после показа бренда Balenciaga в Париже ее запечатлели папарацци в объемной и длинной черной шубе с широким воротом и черной сумкой Balenciaga необычного дизайна, поскольку на ней были заметные потертости.

Завершали этот "мафиозный" образ Ким макияж, прическа в виде хвоста и солнцезащитные очки. В таком наряде она направлялась на ужин в ресторан.

Ким Кардашьян под прицелом папарацци / Фото: Getty Images

В тот же день Ким очаровывала публику в образе, который напомнил Мортишу из "Семейки Аддамс". На знаменитости было черное кружевное обтягивающее платье со шлейфом и креативными длинными рукавами. Ким так посетила показ коллекции осень-зима 2024-2025 Balenciaga, который прошел в рамках Недели моды.

Ким Кардашьян на показе Balenciaga в Париже / Фото: Getty Images

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