В черной шубе и туфлях-лодочках: Тина Кунаки посетила модное шоу в Париже

Французская модель Тина Кунаки посетила Парижскую неделю моды.

Перед камерами фотографов модель появилась в длинной черной шубе, черных плотных колготах и туфлях-лодочках на каблуках.

Модель посетила вчера показ новой весенне-летней коллекции Alexandre Vauthier Haute Couture 2022, который состоялся в рамках Недели моды.

В столицу Франции сейчас съехались модники со всего мира. Тина Кунаки тоже вернулась из солнечного Рио-де-Жанейро, чтобы приехать на шоу. Вероятнее всего, модель посетит еще не один показ и будет блистать перед камерами фотографов.

Тина Кунаки / Getty Images

Жаль только, что вместе с Тиной на Неделе моды не появился ее муж Венсан Кассель. Мы так любим совместные выходы этой красивой пары на публику. Напомни, ранее, 19 января в Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Ami, который также посещала Кунаки.

Тина Кунаки / Getty Images

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