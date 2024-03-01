В черных брюках и бежевой кожанке: Рози Хантингтон-Уайтли приехала в Париж

Рози Хантингтон-Уайтли запечатлели папарацци по пути на показы женской одежды осень-зима 2024/25 в рамках Парижской недели моды, которая сейчас проходит во Франции.

Сегодня Рози была в черной водолазке, черных брюках клеш, остроносой обуви на невысоких каблуках и в кожаной куртке бежевого цвета. Модель распустила длинные светлые волосы, в руке держала телефон и что-то вроде клатча и была в больших солнцезащитных очках. Также мы заметили на пальцах Рози несколько колец, а маникюр был в светлом оттенке.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Ранее мы видели Рози в Париже в середине января. Тогда знаменитость продемонстрировала несколько эффектный луков перед фотокамерами.

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