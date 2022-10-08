В черных брюках и жилетке: стильная Дженнифер Лоуренс под прицелом папарацци в Лондоне

Дженнифер умеет одевать. Конечно, чаще свои стильные луки она демонстрирует на улицах Нью-Йорка, но в этот раз ее поджидали лондонские репортеры.

32-летняя оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс прилетела в Лондон. Звезду сфотографировали местные фотографы, когда она выходила из кинотеатра Picturehouse Central после интервью посвященного новому фильму с ее участием "Красное, белое и вода".

Это художественный фильм режиссера Лилы Нойгебауэр по сценарию Элизабет Сандерс. Помимо Лоуренс главную роль в картине исполнит и Брайан Тайри Генри.

Для мероприятия Дженнифер надела элегантный черный жилет поверх белой футболки, которые сочетала с черными брюками. Волосы актрисы были выпрямлены, на лице она сделала очень легкий макияж, а вот на глаза надела солнцезащитные очки от Holly Sun. Также на девушке были босоножки от бренда Gia/Rhw. Эти аксессуары отлично смотрелись с ее лаконичным ансамблем.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Напомним, что мировая премьера фильма "Красное, белое и вода" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября. Тогда на красную дорожку Лоуренс вышла в эффектном и довольно смелом прозрачном платье от Dior из коллекции осень-зима 2022, которое сочетала с босоножками Gianvito Rossi и украшениями с изумрудами.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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