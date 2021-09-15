В черных костюмах: Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой сходили на светское мероприятие

В Лондоне состоялась церемония вручения наград Sun's Who Cares Wins Awards 2021.

На этой церемонии вручали награды британским сотрудникам службы экстренной помощи.

Дэвид Бекхэм присутствовал на мероприятии вместе со своей мамой Сандрой. Женщина была одета в черную блузу с V-образным вырезом на декольте, черный жакет и брюки. Аутфит Сандра дополнила замшевыми туфлями на невысоких каблуках и клатчем, который держала в руках. На шее у нее сверкала тонкая золотая подвеска, волосы были безупречно уложены, а в ушах были маленькие серьги-гвоздики. Ее сын Дэвид был в классическом черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке, а обут в идеально начищенные туфли.

Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой Бекхэм / Getty Images

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Также мероприятие посетил принц Уильям, в своей речи во время церемонии он сказал: "Каждый день наши службы экстренной помощи имеют дело с тяжелыми, сложными ситуациями. Когда большинство из нас, вполне естественно, отвернется и попытается спастись, наши аварийные службы окажутся на высоте - бегут прямо навстречу опасности, чтобы оказать жизненно важную и часто спасающую жизнь поддержку".

Принц Уильям на этом же мероприятии / Associated Press

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