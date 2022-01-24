В черных кожаных луках: Канье Уэст и его девушка Джулия Фокс произвели фурор на показе Schiaparelli

В черных кожаных луках: Канье Уэст и его девушка Джулия Фокс произвели фурор на показе Schiaparelli

Пара вместе всего несколько недель, но уже решила громко заявить об отношениях, появившись вместе на главном модном событии года.

В Париже стартовала Неделя высокой моды и первый день начался грандиозно - с показа культового французского бренда Schiaparelli. Шоу проходило в стенах парижского Petit Palais.

Помимо роскошной кутюрной коллекции, шоу привлекло внимание и звездами, которые его посетили. Особый фурор вызвал Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс.

Пара была одета в черных кожаных нарядах. Джулия выбрала удлиненный жакет от Schiaparelli, лосины и сапоги-чулки, ее уши украшали огромные серьги, на лице был яркий макияж, а в руке актриса держала золотую сумку в форме замка. Канье же надел потертую куртку, кожаные штаны и перчатки. Ла лице у певца была черная балаклава.

Канье Уэст и Джулия Фокс / Getty Images

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