В черных легинсах и слингбэках на платформе: 75-летняя Шер отдыхает в Италии

В черных легинсах и слингбэках на платформе: 75-летняя Шер отдыхает в Италии

Артистка решила провести каникулы в Европе.

Культовая американская певица полетела на отдых в Италию, где ее подловили фотографы. Шер вышла на вечернюю прогулку по городу Портофино, а потом отправилась с друзьями в ресторан.

Когда она рассматривала красоты городе, ее узнали несколько поклонников и попросили сделать фото. Для выхода она выбрала черные легинсы и слингбэки на платформе, также на ней была темная куртка с белыми полосками. В руке Шер держала сумку, а волосы традиционно распустила.

Шер / Getty Images

Также в Италии проводят время и другие звезды. Например, в Ватикане недавно была замечена Ким Кардашьян, а Кейт Мосс и вовсе сфотографировали на балконе Рима с дочерью.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Кейт Мосс и Лила Мосс / Getty Images

А вот певица Сиара и ее муж Рассел Уилсон прилетели в Венецию, где провели несколько романтических дней.

Сиара и Рассел Уилсон / Getty Images

Читайте также: Прозрачные наряды и много бисера: 10 самых откровенных образов Шер

Яркие и откровенные образы певицы Шер (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку