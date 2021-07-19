В черных легинсах и слингбэках на платформе: 75-летняя Шер отдыхает в Италии

Артистка решила провести каникулы в Европе.
Культовая американская певица полетела на отдых в Италию, где ее подловили фотографы. Шер вышла на вечернюю прогулку по городу Портофино, а потом отправилась с друзьями в ресторан.
Когда она рассматривала красоты городе, ее узнали несколько поклонников и попросили сделать фото. Для выхода она выбрала черные легинсы и слингбэки на платформе, также на ней была темная куртка с белыми полосками. В руке Шер держала сумку, а волосы традиционно распустила.
Также в Италии проводят время и другие звезды. Например, в Ватикане недавно была замечена Ким Кардашьян, а Кейт Мосс и вовсе сфотографировали на балконе Рима с дочерью.
А вот певица Сиара и ее муж Рассел Уилсон прилетели в Венецию, где провели несколько романтических дней.
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