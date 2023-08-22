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В черных лосинах и с сумкой Chanel: Хилари Дафф сфотографировали после тренировки

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
597
Время на прочтение
1 мин
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В черных лосинах и с сумкой Chanel: Хилари Дафф сфотографировали после тренировки

Хилари Дафф / Фото: Getty Images

Знаменитость попала под прицел папарацци.

Мать троих детей и актрису ромкомов - 35-летнюю Хилари Дафф - заметили на улице в Лос-Анджелесе. Звезда шла к своей машине после тренировки, поэтому на ней был спортивный наряд, который состоял из черных лосин и кроп-топ на бретельках.

Поверх топа актриса надела укороченную ветровку с капюшоном, а также в руке несла черную сумку от Chanel и воду. Обута актриса была черные кроссовки, волосы собрала и надела несколько украшений - подвеску в виде бабочки, серьги и помолвочное кольцо.

Также внимание привлекал роскошный маникюр звезда, поскольку он был длинным и сделанным в нежном пастельном оттенке. Макияжа на лице у женщины не было.

Хилари Дафф / © Getty Images
Хилари Дафф / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
597
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