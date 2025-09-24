В черных нарядах и на каблуках: эффектна Ким Кардашьян с мамой и сестрой посетила шоу в Нью-Йорке

Ким Кардашьян / © Getty Images

Несмотря на то, что Неделя моды в Нью-Йорке уже завершилась, американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян решила продолжить удивлять жителей города. Она устроила грандиозное шоу на ступеньках Нью-Йоркской публичной библиотеки, чтобы прорекламировать свою новую коллаборацию с брендом Nike.

Известный спортивный бренд Nike объединился с брендом одежды Skims, возглавляемым Кардашьян, с целью создания нового бренда под названием NikeSkims. По заявлению обеих компаний, совместный бренд нацелен на то, чтобы произвести революцию в мировой индустрии фитнеса и спортивной одежды, а первым громким заявлении о грядущей линейке двух брендом Ким заявила перформансом на который пришла сама и позвала свою маму Крис Дженнер и младшую сестру Хлое Карадашьян.

Во время шоу, девушки, которые принимали в нем участие, были одеты в коричневые вещи бренда.

© Instagram Ким Кардашьян

© Instagram Ким Кардашьян

Сама же владелица бренда пришла на перформанс во коротком топе с декольте и леггинсах, которые носила с остроносыми черными ботильонами на каблуках. Ее волосы украшала бандама, а на плечи Ким накинула теплую куртку.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Крис Дженнер была в черной кофте с капюшоном и молнией, а также лаковых станах с карманами.

Ким Кардашьян и Крис Дженнер / © Getty Images

Хлое Кардашьян, как сестра и мама выбрала черный цвет. Телезвезда носила водолазку и леггинсы, а также дополнила луке некоторыми аксессуарами — очками Miu Miu, поясной сумкой и перчатками без пальцев.

Ким и Хлое Кардашьян / © Getty Images