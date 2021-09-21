В черных очках и цветастом платье: Анна Винтур посетила вечеринку в Лондоне

Она не изменяет любимому стилю.

71-летний редактор американского журнала Vogue Анна Винтур прилетела на родину в Великобританию, чтобы посетить Лондонскую неделю моды. В рамках этого модного мероприятия редактор также появилась на вечеринке и ужине, организованных британским Vogue и Tiffany & Co. и проходивших в отеле The Londoner.

Для вечеринки Винтур выбрала наряд в любимом стиле: макси-платье с цветочным принтом, которое сочетала с удобными босоножками на ремешках. На шее у знаменитости было колье с камнями, а вот на глазах неизменный аксессуар - солнцезащитные очки.

Анна Винтур / Getty Images

Кстати, в этих же босоножках Анна появлялась и на Неделе моды в Париже, которая проходила в июле. Тогда Винтур была замечена на модном показе Giorgio Armani Prive в длинном клетчатом платье.

Анна Винтур и Мария Бакалова / Getty Images

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