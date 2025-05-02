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- Шоу-бизнес
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В совершенно разных черных нарядах: Хайди и Лени Клум посетили вместе гала-вечер
Мама и дочь посетила 4-й ежегодный всемирный гала-вечер The King’s Trust в Нью-Йорке
Модель и телеведущая Хайди Клум позировала перед камерами в черном шелковом костюме мешковатого фасона.
Ее наряд включал длинный жакет и брюки, которые волочились по полу. Этот необычный наряд звезды был от бренда Vetements.
Компанию Хайди на красной дорожке составила ее старшая дочь — Лени Клум, которая тоже нашла себя в модельном бизнесе. 20-летняя девушка позировала перед камерами в длинном, гламурном и полупрозрачном платье черного цвета, которое было полностью расшито бисером и пайетками. Волосы Лени собрала в гладкую прическу и надела гламурные серьги с камнями.
Также мама и дочь позировали вместе обнявшись на этом светском вечере.
Но на мероприятии к ним присоединился также модельер бренда Гурам Гвасалия, тоже одетый во все черное.
Поскольку уже совсем скоро состоится Met Gala, посмеем предположить, что собирать Хайди и ее дочь на это событие будет Гурам и как раз он создал для них образы. В прошлом году модельер создал наряд для певицы Doja Cat.