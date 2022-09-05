В черных трусах и без лифчика: знаменитая модель пришла на вечеринку в откровенном наряде

Адвоа Боа уже несколько лет пользуется невероятной популярностью у дизайнеров и редакторов глянца.
Британская модель - 30-летняя Адвоа Абоа - приняла участие в презентации книги Эдварда Эннинфула "Видимый человек", которая состоялась в отеле Claridge's 4 сентября 2022 года в Лондоне.
Для выхода девушка выбрала очень эффектный наряд. Адовоа надела полупрозрачное платье с пикантным декольте, полностью расшитое пайетками.
Наряд она дополнила леопардовыми шлёпанцами на высокой платформе и такой же сумочкой.
Пикантность образа состояла в том, что платье не скрывало отсутствие лифчика и наличие черных трусов - все это можно было рассмотреть во всех подробностях.
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