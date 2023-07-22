В честь 10-летия: Кейт и Уильям показали новый снимок старшего сына - принца Джорджа

Принц и принцесса Уэльские решили продлить традицию и опять публично поздравили сына красивой фотографией.
В субботу, 22 июля, старшему ребенку Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принцу Джорджу - исполняется 10 лет. В честь праздника семья поделилась новым снимком мальчика, таким образом они продолжили ежегодную традицию - показывать фото своих детей в их день рождения.
Согласно заявлению пары, фотография улыбающегося принца Джорджа была сделана в Виндзоре ранее в этом месяце фотографом Милли Пилкингтон, которая уже ранее фотографировала Уэльских.
На фото Джордж улыбаясь сидит на ступеньках в клетчатой рубашке с подвернутыми рукавами, темно-зеленых штанах и коричневых туфлях.
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