В честь 10-летия: Кейт и Уильям показали новый снимок старшего сына - принца Джорджа

Принц и принцесса Уэльские решили продлить традицию и опять публично поздравили сына красивой фотографией.

В субботу, 22 июля, старшему ребенку Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принцу Джорджу - исполняется 10 лет. В честь праздника семья поделилась новым снимком мальчика, таким образом они продолжили ежегодную традицию - показывать фото своих детей в их день рождения.

Согласно заявлению пары, фотография улыбающегося принца Джорджа была сделана в Виндзоре ранее в этом месяце фотографом Милли Пилкингтон, которая уже ранее фотографировала Уэльских.

На фото Джордж улыбаясь сидит на ступеньках в клетчатой рубашке с подвернутыми рукавами, темно-зеленых штанах и коричневых туфлях.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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