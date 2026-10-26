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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В честь 25-летия кронпринцессы Бельгии Елизаветы выпущены специальная почтовая марка и памятная монета

25 октября кронпринцесса Бельгии Елизавета — наследница престола — отпраздновала своё 25-летие.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кронпринцесса Елизавета

Кронпринцесса Елизавета / © Associated Press

По этому случаю бельгийская почтовая служба bpost выпустила специальные марки, посвящённые принцессе, а королевский монетный двор в честь дня рождения наследницы выпустил памятную монету.

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Для специального выпуска Королевский дворец выбрал черно-белый портрет кронпринцессы Елизаветы, снятый фотографом Басом Богаертсом.

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Это не первый случай, когда кронпринцесса Елизавета появляется на почтовой марке. Ранее её изображение использовалось на марках 2002 и 2016 годов — вместе с другими членами королевской семьи, а также в 2019 году по случаю её 18-летия.

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

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