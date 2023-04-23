В честь дня рождения: Кейт и Уильям показали новые фото младшего сына Луи

Фото мальчика получились креативными и впервые за длительное время сделанные не Кейт.

23 апреля сын принца и принцессы Уэльских - принц Луи - празднует свое пятилетие. По случаю праздника королевская пара поделилась снимками мальчика.

Луи на фото, сделанном фотографом Милли Пилкингтон, сидел в садовой тачке заполненной травой и сорняками.

На принце был голубой шерстяной свитер от бренда Lallie London с узором на горловине, который он носил с синими шортами, носками и туфлями. Также на мальчике была клетчатая рубашка. В кадр попала и принцесса Уэльская, толкающая тачку. На ней была белая кофта в черную полоску от бренда Erdem.

Принц Луи и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Второй снимок - был выполнен крупным планом. Также стоит отметить, что эти фото - небольшой отход от давней традиции семьи, ведь ранее фото детей делала Кейт, которая давно увлекается фотографией.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Напомним, что во время коронации короля, которая состоится 6 мая, маленький принц появится на мероприятии со своими братом и сестрой.

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