В честь ее 24-летия: супермодель Синди Кроуфорд показала детское фото дочери Кайи

Синди Кроуфорд с дочерью / © Associated Press

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в Instagram архивное фото с дочерью в честь ее дня рождения. Кайе на фото примерно два года, она пристально смотрит в камеру, а ее мама смотрит на нее.

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

«Моей малышке сегодня 24! Куда летит время? С днем рождения, Кайя. Обожаю наблюдать, как ты идешь по жизни и прокладываешь свой путь! Горжусь тобой!» — написала под фото Синди.

И добавила еще одно фото, но уже сделанное недавно.

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером воспитывают двух детей — 25-летнего Пресли и 24-летнюю Кайю, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями. Дочь супермодели впервые дебютировала в модельном бизнесе, когда ей было 10 лет — она появилась в рекламной кампании Young Versace. А ее профессиональный дебют на подиуме состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein. После этого она быстро стала одной из самых востребованных моделей.

А сейчас Кайя находится на 82-м Венецианском кинофестивале, куда она прибыла вместе с новым бойфрендом — актером Льюисом Пуллманом. Пару заметили, когда они, держась за руки, шли по ступенькам отеля Excelsior.