ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

В честь ее 24-летия: супермодель Синди Кроуфорд показала детское фото дочери Кайи

3 сентября дочь известной модель 90-х праздновала день рождения.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд с дочерью

Синди Кроуфорд с дочерью / © Associated Press

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в Instagram архивное фото с дочерью в честь ее дня рождения. Кайе на фото примерно два года, она пристально смотрит в камеру, а ее мама смотрит на нее.

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

«Моей малышке сегодня 24! Куда летит время? С днем рождения, Кайя. Обожаю наблюдать, как ты идешь по жизни и прокладываешь свой путь! Горжусь тобой!» — написала под фото Синди.

И добавила еще одно фото, но уже сделанное недавно.

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с дочерью / © Instagram Синди Кроуфорд

Отметим, Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером воспитывают двух детей — 25-летнего Пресли и 24-летнюю Кайю, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями. Дочь супермодели впервые дебютировала в модельном бизнесе, когда ей было 10 лет — она появилась в рекламной кампании Young Versace. А ее профессиональный дебют на подиуме состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein. После этого она быстро стала одной из самых востребованных моделей.

А сейчас Кайя находится на 82-м Венецианском кинофестивале, куда она прибыла вместе с новым бойфрендом — актером Льюисом Пуллманом. Пару заметили, когда они, держась за руки, шли по ступенькам отеля Excelsior.

Кайя Гербер с бойфрендом / © Getty Images

Кайя Гербер с бойфрендом / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie