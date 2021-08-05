В честь годовщины: Хайди Клум показала новые свадебные фото на роскошной яхте

Хайди Клум и Том Каулитц отпраздновали вторую годовщину свадьбы на отдыхе в Италии, на острове Капри.

Именно на этом острове на борту знаменитой яхты Christina O, той самой, где когда-то свою свадебную вечеринку отмечали княгиня Грейс Келли и князь Ренье III, Хайди и Том произнесли свадебные клятвы.

Яхта, где выходила замуж Хайди Клум / Getty Images

Это было 3 августа 2019 года. Несколько дней назад модель поделилась в Instagram свадебным снимком, где запечатлена в пышном белом платье и написала:

"С годовщиной, моя любовь".

А также показала фото, где они с Томом запечатлены лежа в кровати. На Клум надет пикантный халат, который едва ли прикрывает грудь модели. В подписи написано: "Capri August 3 ❤️ 2021".

Отметить вторую годовщину пара приехала вместе с родными. Хайди взяла четверых детей: 17-летнюю дочь Лени, 15-летнего сына Генри, 14-летнего сына Йохан и 11-летнюю дочь Лу. А Том пригласил своего брата-близнеца Билла Каулитца. Там же, в Италии, Хайди и Том посетили благотворительный гала-вечер, организованный люксовым ретейлером LuisaViaRoma совместно с международной организацией UNICEF. За вечер было собрано около 6 миллионов долларов, которые отправят на хорошее дело – помощь детям.

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