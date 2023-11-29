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В честь их 19-летия: Джулия Робертс показала редкое фото своих детей-близнецов

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
899
Время на прочтение
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В честь их 19-летия: Джулия Робертс показала редкое фото своих детей-близнецов

Джулия Робертс показала редкое фото своих детей-близнецов / Фото: Associated Press

Актриса поделилась снимком из семейного архива.

56-летняя американская актриса и обладательница премии "Оскар" – Джулия Робертс – редко показывает своих детей в Instagram, но в честь их дня рождения сделала исключение – 28 ноября им исполнилось 19 лет.

Актриса опубликовала черно-белый снимок с сыном Финнеасом Волтером и дочерью Хезел Патришей. Джулия сидит на полу и держит детей, которые пристально смотрят в камеру, на руках. "19. Нет слов, чтобы описать радость, веселье, дикий шум нашей жизни вместе", - подписала фото звезда "Красотки".

Напомним, ранее Джулия Робертс посетила показ Gucci в Милане. На актрисе был серый костюм, состоящий из классического жакета и широких шорт выше колен, которые имитировали мини-юбку.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

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