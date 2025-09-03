В честь своего 29-летия: Зендея показала, как выглядела в детстве

Зендея / © Getty Images

1 сентября популярной актрисе, звезде сериала «Эйфория» и фильма «Дюна» — Зендее – исполнилось 29 лет. В честь праздника она решила поделиться архивным детским фото.

Звезда запечатлена во время катания на карусели. Ей примерно 5-6 лет. Девочка одета в розовый лонгслив и джинсы. Она с улыбкой смотрит в камеру.

«Просто пришла сюда сказать, как я благодарна за ещё один год жизни и всем вам, кто сделал его таким прекрасным. Огромное спасибо за всю вашу любовь и теплые пожелания… (официальный последний год моих двадцати, буквально», — написала Зендея под фото.

Отметим, до актерской карьеры Зендея работала детской моделью и появлялась в рекламах известных брендов. Ее большой прорыв случился в 2010 году, когда она в 14 лет получила роль в сериале на Disney Channel. А в 2019-м снялась в сериале «Эйфория», за роль в котором была удостоена двух премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Участие в фильме «Дюна» закрепило ее успех, и популярность Зендеи выросла еще больше.

Зендея / © Associated Press

Ранее, напомним, Зендея посетила Бал Института костюма Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актриса появилась в стильном белоснежном ансамбле от Louis Vuitton. Над созданием костюма-тройки звезды работал креативный директор мужской линейки бренда — Фаррелл Уильямс.