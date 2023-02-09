В чокере с шипами и драной майке: эпатажная модель Джулия Фокс появилась в стиле гранж-глэм

Американская актриса и модель Джулия Фокс, слава которой улыбнулась после короткого романа с Канье Уэстом, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке по пути на вечеринку, проводимую в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она стартует в пятницу, 10 февраля, и продлится до среды, 15 февраля.

Джулия обожает эпатажные образы и модные тренды, поэтому вышла на публику в бомбере и юбке с молниями и пряжками, которые дополнила драным кроп-топом и массивными черными ботинками на платформе.

Также в ее луке присутствовали чокер с шипами и длинная черная лакированная сумка. Этот образ в стиле гранж-глэм она дополнила макияжем и "мокрой" укладкой.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также она появилась в видео бренда Alexander Wang и приняла участие в показе, выйдя на подиум в черном оверсайз блейзере и совершенно прозрачном бежевом платье.

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