В чулках и кружеве: Рианна в нижнем белье засветила свои пышные формы

Рианна в рекламе Savage x Fenty / © Инстаграм Рианны

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Бренд Savage x Fenty 36-летней барбадосской певицы Рианны представил свою свадебную коллекцию. Лицом промокампании традиционно стала сама звезда. Она позировала в кружевном нижнем белье.

© Инстаграм Рианны

На Рианне был нежно-розовый комплект, состоящий из корсета с подтяжками для чулок, чулок и фаты. Образ звезды дополняли белые туфли Jimmy Choo.

© Инстаграм Рианны

Певица была запечатлена у многоярусного свадебного торта, который позже растоптала ногами.

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© Инстаграм Рианны

© Инстаграм Рианны

Отметим, бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и стал популярен благодаря своему акценту на инклюзивность. Бренд предлагает широкий размерный ряд и подчеркивает, что красота существует во всех формах и размерах. Сама Рианна активно участвует в рекламных компаниях, демонстрируя модели белья и подчеркивая послание бренда о любви к себе и принятию.

© Инстаграм Рианны

Ранее, напомним, Рианна подчеркнула фигуру нижнем бельем с забавным принтом. Она снялась в рекламе коллекции Savage X Smurfs, посвященной анимационному фильму «Смурфики», в котором певица озвучила одну из героинь — Смурфетту.