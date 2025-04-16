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- Шоу-бизнес
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В чулках и кружеве: Рианна в нижнем белье засветила свои пышные формы
Певица снялась в рекламе новой свадебной коллекции своего бренда.
Бренд Savage x Fenty 36-летней барбадосской певицы Рианны представил свою свадебную коллекцию. Лицом промокампании традиционно стала сама звезда. Она позировала в кружевном нижнем белье.
На Рианне был нежно-розовый комплект, состоящий из корсета с подтяжками для чулок, чулок и фаты. Образ звезды дополняли белые туфли Jimmy Choo.
Певица была запечатлена у многоярусного свадебного торта, который позже растоптала ногами.
Отметим, бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и стал популярен благодаря своему акценту на инклюзивность. Бренд предлагает широкий размерный ряд и подчеркивает, что красота существует во всех формах и размерах. Сама Рианна активно участвует в рекламных компаниях, демонстрируя модели белья и подчеркивая послание бренда о любви к себе и принятию.
Ранее, напомним, Рианна подчеркнула фигуру нижнем бельем с забавным принтом. Она снялась в рекламе коллекции Savage X Smurfs, посвященной анимационному фильму «Смурфики», в котором певица озвучила одну из героинь — Смурфетту.