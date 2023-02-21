В чулках и лубутенах: сексуальная Моника Беллуччи продемонстрировала стройные ноги

Моника Беллуччи снялась в фотосессии для мартовского номера греческого Vogue. Она позировала перед объективом фотокамеры Эллен фон Унверт.

На черно-белой обложке, опубликованной на официальной странице глянца в Instagram, Беллуччи предстала на лестнице в длинном пальто от Saint Laurent с поясом на талии и черных капроновых чулках Falke. Лук она дополнила туфлями на высоком каблуке от Christian Louboutin и черными очками.

Актриса соблазнительно продемонстрировала свои стройные ноги.

На другой обложке Моника появилась в твидовом двубортном жакете Chanel, черных чулках Falke и элегантной шляпе с перьями от Сourtois Paris. Выглядела она роскошно.

Напомним, Моника Беллуччи появилась на французском кинофестивале имени Братьев Люмьер в элегантном фиолетовом комбинезоне с эффектом запаха и брюками-палаццо.

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