В чулках и мини-платье со смелым декольте: модель в откровенном образе позировала на балконе в Париже

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — поделилась в Instagram серией снимков, сделанных во время ее путешествия в Париж.

Блондинка в откровенном образе устроила себе импровизированную фотосессию на балконе своего номера в отеле. На девушке было черное обтягивающее мини-платье с лацканами, которые имитировали жакет.

Главным акцентом в ее аутфите было смелое декольте, в котором она сверкнула черным кружевным бюстгальтером.

Лук Джесс дополнила черными капроновыми чулками с кружевом и остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, вечерний макияж и молочный маникюр.

Напомним, ранее Джессика Гейл в черном кружевном ромпере с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом.