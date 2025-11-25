- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
В чулках и мини-платье со смелым декольте: модель в откровенном образе позировала на балконе в Париже
Джессика Гейл показала пикантные фото в соблазнительном образе total black.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — поделилась в Instagram серией снимков, сделанных во время ее путешествия в Париж.
Блондинка в откровенном образе устроила себе импровизированную фотосессию на балконе своего номера в отеле. На девушке было черное обтягивающее мини-платье с лацканами, которые имитировали жакет.
Главным акцентом в ее аутфите было смелое декольте, в котором она сверкнула черным кружевным бюстгальтером.
Лук Джесс дополнила черными капроновыми чулками с кружевом и остроносыми туфлями на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, вечерний макияж и молочный маникюр.
Напомним, ранее Джессика Гейл в черном кружевном ромпере с откровенным декольте похвасталась пышным бюстом.