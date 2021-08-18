В чулках и нижнем белье: Эльза Хоск устроила игривый фотосет перед камерой

Рождение ребенка лучим образом отразилось на фигуре 32-летней шведской модели Эльзы Хоск.

В своем блоге Эльза не только показывает свои повседневные аутфиты и снимки с дочерью, но и публикует фотографии из фотосессий. Например, на новых таких кадрах, представленных моделью в Сети, Хоск позирует в комплекте нижнего белья от бренда For Love & Lemons.

Модный бренд из Лос-Анджелеса позиционирует себя как такой, который основан на принципах уверенности, женственности и индивидуальности. И, судя по фотографиям Эльзы Хоск, она чувствует себя перед камерой в этом комплекте действительно очень уверенно.

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Запечатлена Хоск в бюстгальтере, трусах и телесных чулках с кружевом. Она позирует стоя возле шкафа, а также сидя на мягком пуфе, подняв руки вверх. У девушки волосы уложены кудрями, а на лице макияж в нюдовых оттенках.

В жизни Эльза Хоск также любит похвастаться формами, особенно сейчас, когда ее грудь благодаря грудному вскармливанию стала больше на несколько размеров.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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