В чулках и полупрозрачном платье: Джулия Фокс продефилировала на подиуме во время модного показа

Звезда вышла на подиум, чтобы презентовать сексуальный наряд от бренда, который основан братьями-канадцами Дином и Дэном Кейтонами.

Эпатажная американская модель Джулия Фокс приняла участие в Неделе моды в Милане. Звезда вышла на подиум во время модного шоу бренда Dsquared2, демонстрируя вещи из коллекции весна-лето 2023.

На Джулии было смелое мини-платье белого цвета, напоминающее пеньюар. У него были кружевные детали, прозрачные вставки, надписи, тонкие бретельки и рюши. Дополняли лук Фокс белые чулки с кружевом и сапоги на каблуках.

В руке модель несла пластмассовую сумку-коробку в форме сердца, макияж и крупное украшение на шее с жемчугом, золотыми цепочками и огромной ракушкой. Волосы у Джулии были распущены и уложены в небрежную прическу.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что в этом году модель уже появлялась в Милане во время Недели моды, но в качестве гостя.

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