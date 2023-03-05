В чулках и с красной помадой на губах: Эль Фэннинг посетила модное шоу в Париже

24-летняя актриса прибыла на показ во французской столице в шикарном черном ансамбле. Эль была одета в длинный черный плащ, который был расстегнут на пуговицах и с поясом, подчеркивающим ее тонкую талию. Также звезда была в черных чулках и обула черные ботильйоны на высоких каблуках, декорированные металлическими заклепками.

В руках Фэннинг держала красную кожаную сумку на ремешке-цепочке. Ее белокурые волосы были распущены и уложены легкими волнами, на лице были черные очки от солнца, румяна на скулах и красная помада на губах. Выглядела актриса очень привлекательно и, естественно, привлекла внимание фотографов.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

В Париж сейчас съехалось много знаменитостей. К примеру, на показ Виктории Бекхэм пожаловала ее хорошая подруга актриса Ева Лонгория.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Также поддержать Викторию пришла ее большая семья и близкие друзья.

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