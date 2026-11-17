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- Шоу-бизнес
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В чулках и в ультракоротком платье с глубоким декольте: звезда реалити похвасталась смелым образом
Ева Гейл поделилась в соцсети фотографиями своего нового пикантного аутфита.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram новые фото, на которых продемонстрировала смелый образ.
Ева была одета в черное облегающее ультракороткое платье жакетного кроя с глубоким V-образным декольте. К платью она добавила полупрозрачные черные чулки с широкой кружевной каймой и остроносые лакированные туфли на тонких шпильках.
Гейл распустила волосы и сделала макияж с пышными ресницами. А еще у нее был французский маникюр.
На первом снимке она позировала, сидя на мраморной столешнице на фоне стены с позолоченной лепниной, а на втором сделала селфи в зеркале.
Напомним, Ева Гейл на живописном острове Понца позировала в романтичном нежно-голубом бикини с изящным узором и белой кружевной окантовкой.