В цветах флага Украины: британская ведущая надела яркий наряд, чтобы поддержать нашу страну

19 мая года в Лондоне состоялся благотворительное мероприятие Tusk Ball 2022 в Музее естественной истории в честь сохранения Африки. Одной из гостей бала стала телеведущая Рэйчел Райли.

Знаменитость появилась в сшитом на заказ платье от бренда Careaux. Наряд был выполнен в цветах флага Украины - имел голубой верх и желтый низ. Платье она надела, чтобы выразить свою поддержку нашей стране, которая мужественно защищает себя от российской агрессии.

После мероприятия Рэйчел выставила этот наряд на аукцион, а вырученные средства передаст в Street Child's Ukraine Appeal.

Рэйчел Райли / Фото: Getty Images

Компанию на мероприятии Рэйчел составил ее муж - Павел Ковалев, который является русским профессиональным танцором латиноамериканских танцев. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он высказывался против войны. Пара вместе с 2013 года и живет в Великобритании.

Рэйчел Райли с мужем / Фото: Getty Images

"Это великолепное платье было сделано для меня блестящими и этичными британскими дизайнерами Рэйчел и Лаурой @careauxofficial в знак солидарности с Украиной, и теперь мы разыгрываем его, чтобы собрать средства для обращения @streetchilduk в Украине. На сайте билетов Raffall есть больше информации, но платье примерно 10-12 размера, каждый билет стоит 10 фунтов стерлингов, и каждый пенни идет на помощь Украине", - написала Рэйчел в Instagram.

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