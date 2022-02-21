В цветах и веревке: победительница "Холостяка-10" показала свое обнаженное фото

В цветах и веревке: победительница "Холостяка-10" показала свое обнаженное фото

Даша Ульянова полностью разделась в фотосете.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова взбудоражила воображение подписчиков в Instagram откровенным снимком из горячей фотосессии, которую ранее она нам показывала.

На нем девушка предстала полностью обнаженной. Интимное место она спрятала под нежными цветами, а пышную грудь прикрыла рукой. Талия, плечо и шея были обмотаны веревкой.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Волосы Ульяновой были уложены назад, на лице был макияж с коричневой помадой.

Даша, приоткрыв рот, соблазнительно смотрела в объектив камеры.

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