В цветах и веревке: победительница "Холостяка-10" показала свое обнаженное фото

Даша Ульянова полностью разделась в фотосете.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова взбудоражила воображение подписчиков в Instagram откровенным снимком из горячей фотосессии, которую ранее она нам показывала.
На нем девушка предстала полностью обнаженной. Интимное место она спрятала под нежными цветами, а пышную грудь прикрыла рукой. Талия, плечо и шея были обмотаны веревкой.
Волосы Ульяновой были уложены назад, на лице был макияж с коричневой помадой.
Даша, приоткрыв рот, соблазнительно смотрела в объектив камеры.
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