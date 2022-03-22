В цветах украинского флага: актриса посетила бранч номинантов на "Оскар"

Звезда выразила поддержку нашей стране своим нарядом.

Американская актриса, модель и сценарист Суджата Дэй посетила мероприятие в Лос-Анджелесе, посвященное номинантам на премию "Оскар", которая состоится 28 марта. Мероприятие проходило в Japan House, а на красную дорожку 27-летняя Дэй вышла в желтой водолазке и голубом блейзере, которые символизировали флаг Украины.

Суджата Дэй / Getty Images

Напомним, что недавно цвета нашего флага стали главным трендом в мире моды, после того, как компания Pantone сделала пост на своей странице в Instagram. Цвета получили названия: свободный синий (freedom blue) и энергичный/побуждающий к действиям желтый (energising yellow).

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