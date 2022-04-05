В цветах украинского флага: американская певица выступила на благотворительном концерте

В Калифорнии состоялся концерт, чтобы поддержать Украину, а средства, собранные на нем, были переданы в фонд Children's Emergency Fund для помощи пострадавшим детям.

Во время мероприятия выступило много артистов, среди которых была и певица Лаури Реймер. Артистка появилась на сцене в синей майке, которую дополнила желтым платком на шее. Образ был в цветах флага Украины.

Лаури Реймер / Getty Images

"Концерт для Украины, представленный Кеном Грином и фондом "Вместе", будет включать в себя несколько часов невероятно талантливых музыкантов, актеров и художников, которые соберутся вместе, чтобы собрать деньги для детей и семей, бегущих из Украины, которые отчаянно нуждаются в нашей помощи. Если не можете присутствовать лично, вы можете посмотреть прямую трансляцию на сайте alerttheglobe.com", - написала певица в Instagram.

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