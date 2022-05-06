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В цветах украинского флага: известный манекенщик позировал на Met Gala в оригинальной накидке

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В цветах украинского флага: известный манекенщик позировал на Met Gala в оригинальной накидке

Кельвин Харрисон-младший, Кэтрин Мартин, Присцилла Пресли, Оливия ДеДжонг, Остин Батлер, Элтон Мейсон, Кейси Масгрейвс и Баз Лурманн / Associated Press

2 мая в США состоялся главный благотворительный бал года. Традиционно Met Gala собирал на красной дорожке самые красивые наряды и знаменитых личностей.

Один из гостей этого роскошного мероприятия, 24-летний манекенщик Элтон Мэйсон, привлек внимание больше всего, когда появился в необычном образе от бренда Prada - черном костюме с накидкой, которая была украшена россыпью синих и желтых камней.

Помимо Элтона в нарядах от Prada пришел весь актерский состав фильма "Элвис", премьера которого состоится в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Роль Литла Ричарда в картине исполнит как раз Элтон Мэйсон.

Кельвин Харрисон-младший, Кэтрин Мартин, Присцилла Пресли, Оливия ДеДжонг, Остин Батлер, Элтон Мейсон, Кейси Масгрейвс и Баз Лурманн / © Associated Press
Кельвин Харрисон-младший, Кэтрин Мартин, Присцилла Пресли, Оливия ДеДжонг, Остин Батлер, Элтон Мейсон, Кейси Масгрейвс и Баз Лурманн / Associated Press

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