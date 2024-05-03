В цветастом платье-балахоне: Мелисса Маккарти вышла на красную дорожку в ярком наряде

Актриса Мелисса Маккарти посетила премьеру комедии от Netflix "Без глазури", в которой сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе, а звезда на нем поразила всех своим ярким платьем.

Дело в том, что Мелисса надела длинное платье-балахон, у которого было декольте и широкие расклешенные рукава. Также платье украшал крупный принт в виде ярких цветов и листьев.

Дополнила образ она лентой ткани, завязанной на шее в бант, и ободком с таким же принтом. Руки и уши звезды украшало несколько драгоценностей.

Мелисса Маккарти / Фото: Associated Press

Также в этом луке внимание привлекли туфли и сумка, поскольку они были в одном молочном оттенке. Туфли также украшали золотые заклепки, а вот сумка имела короткую ручку и была необычной шестиугольной формы.

Мелисса Маккарти / Фото: Associated Press

В последнее время на красных дорожках звезда любит удивлять, ведь чего только стоил ее наряд на вечеринке Vanity Fair Oscar Party. Тогда звезда продемонстрировала черное кожаное платье, которое сочетала с гламурной с сумкой в виде канноли - итальянского десерта.

Мелисса Маккарти / Фото: Associated Press

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