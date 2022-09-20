В цветном костюме и кроссовках: 74-летняя Мэй Маск продемонстрировала дерзкий лук

74-летняя мать Илона Маска – модель и бизнесвумэн – показала крутой образ из фотосессии.
Мэй Маск обожает экспериментировать с образами. Так что бизнесвумен решила примерить дерзкий лук. Она одела комфортный разноцветный костюм, состоявший из худи и брюк, и бежевый тренч.
Наряд Маск дополнила кроссовками и трендовыми очками. Эффектности образу добавила стильная прическа.
Для фото Мэй в дерзкой позе легла на софу. Она выглядела действительно крутой.
Напомним, мама Илона Маска обожает также и элегантные наряды. Однажды она продемонстрировала роскошный аутфит в пудровом пышном платье макси с плиссированными рюшами на плече.
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