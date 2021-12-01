В цветочном аутфите с пикантным декольте: Хейли Бибер на светском мероприятии

Хейли Бибер была среди гостей на выставке Saint Laurent Rive Droite Art Basel в Майами-Бич, во Флориде.

Естественно, 25-летня модель появилась на публике в аутфите от Модного дома Saint Laurent. На ней был наряд с крупным цветочным принтом сиреневого цвета и с вырезом в форме сердца на декольте из весенне-летней коллекции 2022.

Хейли Бибер / Getty Images

Хейли подобрала к наряду черные туфли с бронзовыми пряжками, несколько колец с камнями, сделала легкий макияж и прическу волнами. Наряд отлично сидел на фигуре модели.

А в своем Instagram на днях Хейли написала трогательный пост о креативном директоре мужской линии Louis Vuitton и основателе Off-White Вирджиле Абло, который умер от продолжительной болезни.

Хейли вспомнила, каким прекрасным человеком был дизайнер, и показала свое свадебное платье, которое он для нее создал.

В своем посте модель написала: "Вирджил полностью изменил мой взгляд на уличный стиль и моду, его взгляд на вещи глубоко вдохновили меня. Я никогда не смогу полностью выразить, насколько я благодарна за то, что я знала его и работала с ним, от прогулки по его подиумам до того, что он создал мое свадебное платье, и всех других замечательных моментов между ними, я чувствовала, что он всегда поддерживал меня. Он был тем, кто всегда приносил жизнь, харизму, любовь и веселье в любую ситуацию и каждую комнату, в которую он входил. Творческий ум, который случается раз в поколение, что встречается так редко, и я никогда не забуду его влияние. Мы любим тебя, Вирджил".

Вирджил Абло в течение нескольких лет боролся с онкологией, ему был 41 год.

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