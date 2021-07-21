В цветочном бикини и резиновых сапогах: Жозефин Скривер хвастается идеальным телом

28-летняя датская модель показала кадры из фотосета для глянца.

Экс-"ангел" Victoria’s Secret Жозефин Скривер снялась в фотосессии для нового выпуска Sports Illustrated Swimsuit. Несколько снимков она опубликовала в своем Instagram.

Скривер продемонстрировала безупречную фигуру в бикини с цветочным принтом. Ее лук дополнили темные резиновые сапоги. Позировала она на природе, возле водоема. На втором кадре модель похвасталась упругими ягодицами.

(чтобы посмотреть на другие фото, листайте вправо)

Фотосъемка также прошла на яхте, где Скривер позировала уже в голубом купальнике с цветочным принтом. Манекенщица находится в идеальной физической форме после длительного карантина.

"Очень горжусь тем, что вернулась на второй год с @si_swimsuit! Какая честь быть в журнале рядом с такой невероятной группой выдающихся женщин из стольких слоев общества!" – написала под снимками Жозефин.

А еще недавно модель поделилоась с фолловерами кадрами из очень интересной фотосессии, где она предстала в готическом образе на побережье. Скривер чувственно позировала в платье с фатиновой пышной юбкой и с короной на голове.

К слову, если хотите посмотреть еще на идеальную пятую точку Жозефин, жмите сюда.

Читайте также: "Ангел" Жозефин Скривер топлес и в плавках развешивала стирку

Жозефин Скривер на отдыхе (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку