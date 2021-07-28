В цветочном бикини: Оля Полякова похвасталась сексуальной фигурой на Лазурном побережье

Певица наслаждается отдыхом в Приморских Альпах.
Оля Полякова отдыхает сейчас со своей старшей дочерью Машей во Франции. Остановились они у подруги певицы.
Оля незамедлила сделать на Лазурном побережье пикантный снимок в бикини. Артистка позировала для фото в ярком купальнике с цветочным принтом, демонстрируя свою сексуальную фигуру и стройные ноги, в панамке и очках. Звезда выглядит великолепно.
Еще Полякова выложила фото Маши, которая позировала на камеру в романтическом зеленом платье с принтом.
А сегодня звездная мама с дочкой поехали на экскурсию в Ниццу. Ждем с нетерпением оттуда новых красочных снимков.
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В нашей галерее можно посмотреть на фото Оли во время отдыха на Мальдивах.