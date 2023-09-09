В цветочном костюме и бюстгальтере-бандо: Екатерина Бужинская продемонстрировала яркий образ

Екатерина Бужинская показала в Instagram Stories эффектный яркий лук. Сфотографировалась она на фоне прекрасного морского пейзажа.

На снимках певица предстала в костюме цвета фуксии с цветочным принтом. Наряд состоял из рубашки, брюк-палаццо и бюстгальтера-бандо с брошью с жемчугом, который прекрасно подчеркнул сексуальное декольте звезды.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук красным маникюром. В ушах у нее были золотистые серьги с кольцами, а на шее – крестик с цепочкой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, ранее Екатерина Бужинская в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой во время отдыха в бассейне.

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