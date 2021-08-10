В цветочном купальнике с рюшами: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" похвасталась летним луком

Юлия Бельченко продемонстрировала красивую обновку.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" Юлия Бельченко "Зайка" порадовала своих фолловеров в Instagram новым снимком.

На фото девушка предстала в красивом слитном купальнике с пестрым цветочным принтом, рюшами и V-образным вырезом. Сверху она надела нежно-розовое платье-тунику. В этом луке Юля продемонстрировала стройную фигуру и ноги.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Еще одна участница проекта - Екатерина Жук - показала фото в купальнике. Она продемонстрировала стройную фигуру в ярком купальнике с флористическим принтом, который состоял из асимметричного топа с одной бретелькой-рюшем и высоких плавок.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

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