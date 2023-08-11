В цветочном лифе и стрингах: Хайди Клум показала кадры с отпуска на Капри

50-летняя немецкая манекенщица продолжает хвастаться своей фигурой в бикини и подтянутой пятой точкой.

Хайди Клум, находясь на отдыхе на море, снова поделилась красочными фотографиями и видео на своей странице в Instagram. Отпуск модель проводит вместе с 33-летним мужем Томом Каулитцем на Капри.

Супермодель выглядела невероятно в откровенном бикини с цветочным принтом, когда поделилась видео и показала, как она отдыхает на пляже. Клум выставляла напоказ свое невероятно подтянутое тело и показала красивый загар.

Блондинка прогуливалась между скалам к живописному океану, а ее муж делал в этот момент съемку.

Также модель показала другое видео, где сняла свою грудь крупным планом и продемонстрировала красивое море. Ее белокурые длинные волосы распущены и развиваются, она смотрит в камеру и на море.

Месяц назад Хайди Клум показала пикантные кадры с отдыха на Сардинии, где также проводила время со своим мужем Томом.

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