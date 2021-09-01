В цветочном мини и серьгах-висюльках: красивая Хайди Клум на шоу

В цветочном мини и серьгах-висюльках: красивая Хайди Клум на шоу

48-летняя немецкая модель продолжает трудиться на шоу America's Got Talent.

Хайди Клум посетила первый полуфинал проекта. Для появления перед камерами звезда выбрала короткое платье с красивым цветочным принтом, рукавами-фонариками и вырезом в форме капли на декольте.

К наряду Клум подобрала несколько колец, одно из украшений было как раз с зеленым камнем, а также надела серьги-висюльки тоже с камнями. Волосы звезды были собраны в высокую прическу, а челка идеально уложена. Хайди, которая на проекте выступает в роли одной из судей была с безупречным макияжем и позировала перед камерами с улыбкой на лице.

Хайди Клум / Getty Images

А недавно звезда посещала вместе с дочерью Лени Клум показ Dolce & Gabbana в Италии, там модель блистала в потрясающе красивом серебристом платье, которое подчеркивало ее декольте и фигуру.

Хайди Клум и ее муж Том Каулитц / Instagram Хайди Клум

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