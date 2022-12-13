В цветочном мини-платье: актриса Зои Дойч надела на красную дорожку любимый бренд первой леди США

28-летняя актриса Зои Дойч посетила 16-е ежегодное мероприятие CNN Heroes: An All-Star Tribute, которое проходило в Американском музее естественной истории. Ежегодно на этом мероприятии отмечают заслуги активистов и некоммерческих организаций со всего мира, которые вносят вклад в гуманитарную помощь и меняют жизнь к лучшему.

Зои надела на церемонию черное мини-платье от бренда Oscar de la Renta, который также очень любит и часто носит первая леди США Джилл Байден.

Наряд имел бретельку-петлю, которую спереди украшал довольно милый небольшой бант. Также у платья был флористический принт, а также несколько изображений фруктов и овощей.

Зои Дойч / Фото: Getty Images

Образ Зои дополнила черными туфлями-лодочками, крупными золотыми серьгами, укладкой волнами, а также несколькими одинаковыми кольцами от ювелирного бренда Tiffany & Co. Девушка активно сейчас носит ювелирные изделия от этой марки, поскольку совсем недавно вышел романтический фильм "Кое-что от Tiffany", где фигурирует эта марка. Сюжет картины расскажет историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сценарий основан на одноименном романе Мелиссы Хилл.

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