В цветочном мини-платье и бейсболке: Леся Никитюк сходила на концерт "Мумий Тролль"

В цветочном мини-платье и бейсболке: Леся Никитюк сходила на концерт "Мумий Тролль"

Ведущая и блогер повеселилась на выступлении легендарной группы.

Вчера, 8 сентября, в загородном комплексе Navy громко прошел концерт легендарной группы "Мумий Тролль". После длительного перерыва они дали 6 концертов в Украине. Финишное выступление состоялось на закрытии летнего сезона Navy.

Пресс-служба

Пресс-служба

В этот вечер в Instagram было сотни Stories, на которых поклонники "Мумий Тролль" подпевали строки главных хитов — "Утекай", "Владивосток 2000", "Невеста", "По любви", "Фантастика", "Медведица" и даже относительно нового "Кутить", который Илья Лагутенко записал совместно с реп-исполнителем Скриптонитом.

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Интересно, что вчера один из участников группы прямо на сцене отпраздновал свой день рождения.

"Сегодня у нас в коллективе на этой сцене — 158-й юбилей у Александра, он же Саша, он же Шурик в узких кругах, он же DZA. Ответственный за видео, компьютерные игры и все недотехнологии, которыми мы так и не научились пользоваться!", — сказал лидер группы Илья Лагутенко.

Пресс-служба

Пресс-служба

На концерт легендарной группы пришли украинские селебрити, среди них Леся Никитюк, Анна Добрыднева, Алла Костромичова, Анатолий Анатолич и Юла, Дмитрий Борисов и другие.

Леся Никитюк/Пресс-служба

Анна Добрыднева/Пресс-служба

Алла Костромичова/Пресс-служба

Анатолий Анатолич и Юла/Пресс-служба

В Киеве выступила группа "Мумий Тролль" (21 фото)

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