В цветочном мини-платье и пальто с мехом: Лотти Мосс в красивом образе сходила на вечеринку

Лотти Мосс посетила вечеринку Blue Beetle DC, которая состоялась в Лондоне.

Для такого события она выбрала короткое обтягивающее черное платье с цветочным принтом от бренда Guizio, идеально подчеркнувшее ее стройную и сексуальную фигуру.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Сверху Лотти надела пальто с таким же принтом и искусственным мехом. Верхнюю одежду она спустила ниже локтей.

Аутфит модель дополнила черными босоножками и светло-голубой сумкой из крокодиловой кожи.

Мосс сделала аккуратную прическу с локонами, нежный макияж с черными стрелками и перламутровый маникюр.

Напомним, Лотти Мосс на вечеринку по случаю открытия Radio 1 Big Weekend 2023 в отеле Londoner пришла в розовом платье с глубоким вырезом на декольте и несколькими вырезами на животе, полностью расшитой пайетками.

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