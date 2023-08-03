Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В цветочном мини-платье и пальто с мехом: Лотти Мосс в красивом образе сходила на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В цветочном мини-платье и пальто с мехом: Лотти Мосс в красивом образе сходила на вечеринку

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Модель и светская тусовщица стильным нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Лотти Мосс посетила вечеринку Blue Beetle DC, которая состоялась в Лондоне.

Для такого события она выбрала короткое обтягивающее черное платье с цветочным принтом от бренда Guizio, идеально подчеркнувшее ее стройную и сексуальную фигуру.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Сверху Лотти надела пальто с таким же принтом и искусственным мехом. Верхнюю одежду она спустила ниже локтей.

Аутфит модель дополнила черными босоножками и светло-голубой сумкой из крокодиловой кожи.

Мосс сделала аккуратную прическу с локонами, нежный макияж с черными стрелками и перламутровый маникюр.

Напомним, Лотти Мосс на вечеринку по случаю открытия Radio 1 Big Weekend 2023 в отеле Londoner пришла в розовом платье с глубоким вырезом на декольте и несколькими вырезами на животе, полностью расшитой пайетками.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
316
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация