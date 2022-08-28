В цветочном мини-платье и с собачкой в вышиванке: победительница "Холостяка-10" показала домашнего любимца

Победительница 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фолловерам в Instagram своего домашнего любимца – милую собачку, одетую в красную вышиванку. Она ласкала ее, держа в руках.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даши Ульяновой

"Вот кто настоящая звезда моего инстаграма", — написала под снимками Даша.

Сама же девушка продемонстрировала игривый аутфит в красном мини-платье с цветочным принтом, обнаженными плечами и рюшами. Свой лук она дополнила оранжевой сумкой Yves Saint Laurent.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даши Ульяновой

Ульянова распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила руки браслетами.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даши Ульяновой

Напомним, Даша в черном бикини сексуально позировала на яхте.

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