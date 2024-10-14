В цветочном мини-платье и с заколкой-бантом: Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци

Актриса была в приподнятом настроении, а ее образ совсем не казался осенним.

39-летняя актриса Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке со своим мужем комиком Колином Джостом, вместе они посетили шоу Saturday Night Live. Пару сфотографировали, когда они шли держась за руки.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Скарлетт надела милое короткое платье свободного фасона, которое было еще и в цветочный принт. Наряд актриса дополнила жакетом оттенка овсянки, а также лоферами Prada трендового бордового цвета и сумкой Céline, которую носила через плечо. Через плечо у актрисы также висел телефон в чехле.

Более интересным образ Скарлетт также делали несколько золотых украшений на шее, очки на глазах, прозрачные капроновые носки, красная помада на губах, а также прическа - актриса собрала волосы заколкой-бантом.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Напомним, что с участием актрисы недавно вышел фильм "Забери меня на Луну" и специально к его премьере мы подготовили для вас 7 эксклюзивных фактов со съемочной площадки этой романтической комедии.

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