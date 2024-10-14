В цветочном мини-платье и с заколкой-бантом: Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци

Актриса была в приподнятом настроении, а ее образ совсем не казался осенним.
39-летняя актриса Скарлетт Йоханссон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке со своим мужем комиком Колином Джостом, вместе они посетили шоу Saturday Night Live. Пару сфотографировали, когда они шли держась за руки.
Скарлетт надела милое короткое платье свободного фасона, которое было еще и в цветочный принт. Наряд актриса дополнила жакетом оттенка овсянки, а также лоферами Prada трендового бордового цвета и сумкой Céline, которую носила через плечо. Через плечо у актрисы также висел телефон в чехле.
Более интересным образ Скарлетт также делали несколько золотых украшений на шее, очки на глазах, прозрачные капроновые носки, красная помада на губах, а также прическа - актриса собрала волосы заколкой-бантом.
Напомним, что с участием актрисы недавно вышел фильм "Забери меня на Луну" и специально к его премьере мы подготовили для вас 7 эксклюзивных фактов со съемочной площадки этой романтической комедии.
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