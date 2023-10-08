В цветочном мини-платье: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала кокетливый лук

Екатерина Лозовицкая показала фотографии с отдыха в Греции.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — продемонстрировала в Instagram кокетливый аутфит.

На снимках красавица предстала в белом мини-платье с розовыми цветами и на тонких бретельках. Наряд имел пикантное декольте и прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Свой образ Екатерина дополнила скромной прической, максимально естественным макияжем и цепочками с подвесками.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Позировала Лозовицкая на балконе с красивым видом на море.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая в бикини показала целлюлит и растяжки.

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